ВСУ массово забирают своих солдат из Часова Яра после прорыва российских мотострелков
ВСУ массово эвакуируют раненых военных из Часова Яра в ДНР
В районе населённого пункта Часов Яр зафиксирована массовая эвакуация раненых солдат ВСУ. Это происходит из-за того, что российские войска перешли канал Северский Донец. Об этом РИА «Новости» рассказали представители Добровольческого корпуса, действующего в составе российской группировки войск «Юг».
«Продолжается охват Часова Яра подразделениями корпуса, которые перешли канал Северский Донец — Донбасс к северу от населённого пункта и двигаются в направлении села Майское», — указал российский военный.
На данный момент ВС РФ предоставляют артиллерийскую и ударную поддержку штурмовым группам. Эффективность этих атак подтверждается эвакуацией украинских солдат. Также известно об уничтожении опорного пункта ВСУ к западу от Часова Яра. Успешную операцию осуществила 200-я гвардейская отдельная мотострелковая бригада группировки войск «Юг», действующая в составе Добровольческого корпуса.
Ранее Life.ru рассказал, что сегодня Армия России успешно продвигается практически на всех направлениях в ДНР. Наши парни продолжают расширять зоны контроля, пока ВСУ создают новый рубеж обороны на левом берегу реки Сухие Ялы. По словам главы ДНР Дениса Пушилина, бойцы ВС РФ не сбавляют темп и продолжают движение вперёд.
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