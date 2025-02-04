В районе населённого пункта Часов Яр зафиксирована массовая эвакуация раненых солдат ВСУ. Это происходит из-за того, что российские войска перешли канал Северский Донец. Об этом РИА «Новости» рассказали представители Добровольческого корпуса, действующего в составе российской группировки войск «Юг».

«Продолжается охват Часова Яра подразделениями корпуса, которые перешли канал Северский Донец — Донбасс к северу от населённого пункта и двигаются в направлении села Майское», — указал российский военный.

На данный момент ВС РФ предоставляют артиллерийскую и ударную поддержку штурмовым группам. Эффективность этих атак подтверждается эвакуацией украинских солдат. Также известно об уничтожении опорного пункта ВСУ к западу от Часова Яра. Успешную операцию осуществила 200-я гвардейская отдельная мотострелковая бригада группировки войск «Юг», действующая в составе Добровольческого корпуса.