Пушилин сообщил об успехах Армии России на большинстве направлений в ДНР

ВС РФ продвигаются практически на всех направлениях в ДНР, а ВСУ пытаются создать новый рубеж обороны на левом берегу реки Сухие Ялы, но российские подразделения не сбавляют натиска. Об этом в личном телеграм-канале заявил глава Донецкой Народной Республики Денис Пушилин.

«Идёт продвижение подразделений практически по всем направлениям. После освобождения Великой Новосёлки расширяется зона контроля. Противник пытался контратаковать, противник пытается построить на левом берегу реки Сухие Ялы новую линию обороны, но наши ребята не сбавляют темп, продолжают движение вперёд», — рассказал в видеообращении глава республики.

Пушилин добавил, что на Кураховском направлении Армия России также расширяет зону контроля. На Красноармейском направлении речь идёт о «достаточно выверенном контроле» ВС РФ над трассой в сторону Константиновки.

Также он отметил, что ВСУ пока удаётся сохранять позиции у шахты «Торецкая», что позволяет украинской стороне вести обстелы Горловки. В районе Часова Яра продолжаются сражения за городскую застройку, есть успехи в посёлке Северный.