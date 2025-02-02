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2 февраля, 12:30

Напор отважных: Минобороны показало, как Армия России выбила ВСУ из Нововасилевки

МО РФ показало видео освобождения ВС России Нововасилевки в ДНР

Минобороны России показало видео работы российских штурмовых подразделений в освобождённой Нововасилевке ДНР. Ролик опубликован в телеграм-канале ведомства.

ВС РФ выбивают ВСУ из Нововасилевки в ДНР. Видео © Telegram / Минобороны России

«В ходе наступательных действий штурмовые подразделения 27-й гвардейской мотострелковой дивизии группировки войск «Центр» совершили марш-бросок через открытые заминированные участки местности к населённому пункту Нововасилевка ДНР», — прокомментировали сражение на населённый пункт в военном ведомстве.

В ведомстве добавили, что группы прикрытия штурмовиков, используя ударные БПЛА, уничтожили огневые точки украинских боевиков и тем самым поддержали наступательные действия.

В МО подчеркнули, что украинский гарнизон, отвечавший за оборону Нововасилевки, оказался не в силах сдержать организованный натиск подразделений ВС РФ.

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Напомним, что Нововасилевка стала одним из пяти населённых пунктов, освобождённых Армией России за минувшую неделю. Также под российский контроль были взяты Зелёное, Новоелизаветовка, Великая Новосёлка в ДНР и Двуречная в Харьковской области.

Обложка ©

Telegram / Минобороны России

Юрий Лысенко
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