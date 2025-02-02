Напор отважных: Минобороны показало, как Армия России выбила ВСУ из Нововасилевки
МО РФ показало видео освобождения ВС России Нововасилевки в ДНР
Минобороны России показало видео работы российских штурмовых подразделений в освобождённой Нововасилевке ДНР. Ролик опубликован в телеграм-канале ведомства.
ВС РФ выбивают ВСУ из Нововасилевки в ДНР. Видео © Telegram / Минобороны России
«В ходе наступательных действий штурмовые подразделения 27-й гвардейской мотострелковой дивизии группировки войск «Центр» совершили марш-бросок через открытые заминированные участки местности к населённому пункту Нововасилевка ДНР», — прокомментировали сражение на населённый пункт в военном ведомстве.
В ведомстве добавили, что группы прикрытия штурмовиков, используя ударные БПЛА, уничтожили огневые точки украинских боевиков и тем самым поддержали наступательные действия.
В МО подчеркнули, что украинский гарнизон, отвечавший за оборону Нововасилевки, оказался не в силах сдержать организованный натиск подразделений ВС РФ.
Напомним, что Нововасилевка стала одним из пяти населённых пунктов, освобождённых Армией России за минувшую неделю. Также под российский контроль были взяты Зелёное, Новоелизаветовка, Великая Новосёлка в ДНР и Двуречная в Харьковской области.
Telegram / Минобороны России