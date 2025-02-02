ВС РФ сбили четыре украинских БПЛА над Крымом, Курской и Белгородской областями

Российские средства противовоздушной обороны сбили два украинских беспилотника в Курской области, а также по одному в Белгородской области и у черноморского побережья Крыма. Об этом сообщили в Министерстве обороны России.

«2 февраля в период с 13:20 мск до 14:50 мск дежурными средствами ПВО уничтожены четыре украинских беспилотных летательных аппарата: два БПЛА над территорией Курской области и по одному — над территорией Белгородской области и над акваторией Чёрного моря у побережья Республики Крым», — сообщили там.