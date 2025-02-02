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Регион
2 февраля, 13:03

ВС РФ сбили четыре украинских БПЛА над Крымом, Курской и Белгородской областями

Российские средства противовоздушной обороны сбили два украинских беспилотника в Курской области, а также по одному в Белгородской области и у черноморского побережья Крыма. Об этом сообщили в Министерстве обороны России.

«2 февраля в период с 13:20 мск до 14:50 мск дежурными средствами ПВО уничтожены четыре украинских беспилотных летательных аппарата: два БПЛА над территорией Курской области и по одному — над территорией Белгородской области и над акваторией Чёрного моря у побережья Республики Крым», — сообщили там.

Отражена синхронная атака дронов ВСУ на российские регионы
Отражена синхронная атака дронов ВСУ на российские регионы

Ранее Life.ru сообщал, что украинские силы осуществили четыре попытки атаковать Энергодар, расположенный близ Запорожской АЭС, с помощью дронов-камикадзе. К счастью, жертв удалось избежать. Временно исполняющий обязанности мэра города Максим Пухов заявил, что эти действия носят террористический характер и призваны ухудшить условия жизни для местных жителей.

Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM / Semisatch

Александра Мышляева
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