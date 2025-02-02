Магнитные бури
Авиакатастрофа в США
Дональд Трамп

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
2 февраля, 09:29

Отражена синхронная атака дронов ВСУ на российские регионы

ПВО за час сбила три дрона ВСУ над Курской, Белгородской и Ростовской областями

Российские средства противовоздушной обороны смогли уничтожить три беспилотных летательных аппарата противника. Об этом сообщили в Минобороны РФ. Дроны были перехвачены над тремя территориями.

«С 10:00 до 11:10 мск дежурными средствами ПВО уничтожены три украинских БПЛА над территориями Курской, Белгородской и Ростовской областей», — говорится в сообщении ведомства.

Российские военные отражают воздушную атаку на Ростовскую область
Российские военные отражают воздушную атаку на Ростовскую область

Ранее Life.ru рассказал, что силы ПВО также ликвидировали украинские беспилотники над тремя российскими регионами. ВС РФ уничтожили три дрона над Курской областью, ещё по одному — над Белгородской и Брянской областями. Суммарно расчёты ЗРК перехватили пять БПЛА ВСУ.

Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM / boscorelli

Наталья Афонина
  • Новости
  • ВСУ
  • Украина
  • Специальная военная операция (СВО)
  • ВС РФ
  • Курская область
  • Ростовская область
  • Белгородская область
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar