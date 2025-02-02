Отражена синхронная атака дронов ВСУ на российские регионы

Российские средства противовоздушной обороны смогли уничтожить три беспилотных летательных аппарата противника. Об этом сообщили в Минобороны РФ. Дроны были перехвачены над тремя территориями.

«С 10:00 до 11:10 мск дежурными средствами ПВО уничтожены три украинских БПЛА над территориями Курской, Белгородской и Ростовской областей», — говорится в сообщении ведомства.