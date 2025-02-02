Отражена синхронная атака дронов ВСУ на российские регионы
ПВО за час сбила три дрона ВСУ над Курской, Белгородской и Ростовской областями
Российские средства противовоздушной обороны смогли уничтожить три беспилотных летательных аппарата противника. Об этом сообщили в Минобороны РФ. Дроны были перехвачены над тремя территориями.
«С 10:00 до 11:10 мск дежурными средствами ПВО уничтожены три украинских БПЛА над территориями Курской, Белгородской и Ростовской областей», — говорится в сообщении ведомства.
Ранее Life.ru рассказал, что силы ПВО также ликвидировали украинские беспилотники над тремя российскими регионами. ВС РФ уничтожили три дрона над Курской областью, ещё по одному — над Белгородской и Брянской областями. Суммарно расчёты ЗРК перехватили пять БПЛА ВСУ.
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