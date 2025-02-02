Российские военные отражают воздушную атаку на Ростовскую область

В юго-западной части Ростовской области объявлена опасности ударов БПЛА, военные отражают воздушную атаку ВСУ. Об этом в личном телеграм-канале сообщил губернатор региона Юрий Слюсарь.

«По юго-западу Ростовской области объявлена опасность атаки БПЛА. Один беспилотник уже сбит силами мобильной огневой группы. Отражение воздушной атаки продолжается», — говорится в посте.