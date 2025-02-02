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Регион
2 февраля, 09:09

Российские военные отражают воздушную атаку на Ростовскую область

На юго-западе Ростовской области объявлена опасности атаки БПЛА, сбит один дрон

В юго-западной части Ростовской области объявлена опасности ударов БПЛА, военные отражают воздушную атаку ВСУ. Об этом в личном телеграм-канале сообщил губернатор региона Юрий Слюсарь.

«По юго-западу Ростовской области объявлена опасность атаки БПЛА. Один беспилотник уже сбит силами мобильной огневой группы. Отражение воздушной атаки продолжается», — говорится в посте.

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Ранее глава Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил об атаке украинского беспилотника по гражданскому автомобилю в Шебекинском районе региона. Пострадали двое мирных жителей.

Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM / isoprotonic

Юрий Лысенко
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