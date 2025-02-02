Российские военные отражают воздушную атаку на Ростовскую область
На юго-западе Ростовской области объявлена опасности атаки БПЛА, сбит один дрон
В юго-западной части Ростовской области объявлена опасности ударов БПЛА, военные отражают воздушную атаку ВСУ. Об этом в личном телеграм-канале сообщил губернатор региона Юрий Слюсарь.
«По юго-западу Ростовской области объявлена опасность атаки БПЛА. Один беспилотник уже сбит силами мобильной огневой группы. Отражение воздушной атаки продолжается», — говорится в посте.
Ранее глава Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил об атаке украинского беспилотника по гражданскому автомобилю в Шебекинском районе региона. Пострадали двое мирных жителей.
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