Украинский пленный рассказал, что командиры Вооружённых сил Украины (ВСУ) пытаются ликвидировать солдат, сдающихся в плен, чтобы убрать свидетелей преступлений, совершённых украинскими военными и их руководителями. Его слова приводит РИА «Новости».

Солдат поделился шокирующими подробностями: в его группе находились два тяжелораненых сослуживца. Один из них погиб во время ожидания эвакуации, а второй — во время смены позиций. По словам пленного, Российские военные оказали им помощь, в то время как украинские солдаты «бросают своих, сбрасывают FPV-дроны по своим же и обстреливают «Бабой-ягой».

«Я так понимаю, что, как они увидели, что мы сдаёмся в плен, лежим, такие свидетели им не нужны, и они просто решили нас убрать, дай Бог, что нам повезло и нас вывели», — сказал пленный.