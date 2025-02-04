«Свидетели им не нужны»: Украинский пленный рассказал о жестокости командиров ВСУ
Пленный: ВСУ убивают сдающихся в плен солдат, чтобы не было свидетелей
Украинский пленный рассказал, что командиры Вооружённых сил Украины (ВСУ) пытаются ликвидировать солдат, сдающихся в плен, чтобы убрать свидетелей преступлений, совершённых украинскими военными и их руководителями. Его слова приводит РИА «Новости».
Солдат поделился шокирующими подробностями: в его группе находились два тяжелораненых сослуживца. Один из них погиб во время ожидания эвакуации, а второй — во время смены позиций. По словам пленного, Российские военные оказали им помощь, в то время как украинские солдаты «бросают своих, сбрасывают FPV-дроны по своим же и обстреливают «Бабой-ягой».
«Я так понимаю, что, как они увидели, что мы сдаёмся в плен, лежим, такие свидетели им не нужны, и они просто решили нас убрать, дай Бог, что нам повезло и нас вывели», — сказал пленный.
Ранее сдавшийся в плен украинский солдат рассказал, как командование ВСУ отдало бойцам приказ сделать из Новоселидовки в ДНР кладбище, убив там всех людей, кто на вид младше 40 лет. Позднее из его рации донеслись коррективы: убить любого вне зависимости от возраста.
Shutterstock / FOTODOM / Madonova