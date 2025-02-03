Командир ВСУ заявил об использовании лазерного оружия в зоне спецоперации

Командующий силами беспилотных систем Украины Юрий Сухаревский заявил, что украинские военные уже применяют лазерное оружие в зоне боевых действий. По его словам, оно используется для поражения воздушных целей, включая самолёты.

«Да, лазерное оружие уже поражает объекты на определённой высоте», — сказал он, добавив, что на Украине продолжается работа по масштабированию и усилению лазерного оружия.

Также он заявлял, что Украина стала пятой страной в мире, обладающей лазерным оружием под названием «Трезубец». По его словам, эта установка способна сбивать самолёты на высоте более 2 километров.