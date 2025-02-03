Командир ВСУ заявил об использовании лазерного оружия в зоне спецоперации
Командующий силами беспилотных систем Украины Юрий Сухаревский заявил, что украинские военные уже применяют лазерное оружие в зоне боевых действий. По его словам, оно используется для поражения воздушных целей, включая самолёты.
«Да, лазерное оружие уже поражает объекты на определённой высоте», — сказал он, добавив, что на Украине продолжается работа по масштабированию и усилению лазерного оружия.
Также он заявлял, что Украина стала пятой страной в мире, обладающей лазерным оружием под названием «Трезубец». По его словам, эта установка способна сбивать самолёты на высоте более 2 километров.
Ранее мощный взрыв прогремел на фабрике Rheinmetall в испанской провинции Мурсия, где делают оружие для ВСУ. Происшествие на одном из резервуаров спровоцировало масштабное возгорание, которое охватило лесной массив рядом с предприятием. В результате инцидента пострадали минимум шесть человек.
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