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Специальная военная операция (СВО)

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Регион
3 февраля, 20:53

Командир ВСУ заявил об использовании лазерного оружия в зоне спецоперации

Командующий силами беспилотных систем Украины Юрий Сухаревский заявил, что украинские военные уже применяют лазерное оружие в зоне боевых действий. По его словам, оно используется для поражения воздушных целей, включая самолёты.

«Да, лазерное оружие уже поражает объекты на определённой высоте», — сказал он, добавив, что на Украине продолжается работа по масштабированию и усилению лазерного оружия.

Также он заявлял, что Украина стала пятой страной в мире, обладающей лазерным оружием под названием «Трезубец». По его словам, эта установка способна сбивать самолёты на высоте более 2 километров.

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Ранее мощный взрыв прогремел на фабрике Rheinmetall в испанской провинции Мурсия, где делают оружие для ВСУ. Происшествие на одном из резервуаров спровоцировало масштабное возгорание, которое охватило лесной массив рядом с предприятием. В результате инцидента пострадали минимум шесть человек.

Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM / Naeblys

Артём Гапоненко
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