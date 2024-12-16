Украина объявила себя «пятой страной в мире, обладающей лазерным оружием»
Украина стала пятой страной в мире, обладающей лазерным оружием. По крайней мере, с таким заявлением выступил командующий Силами беспилотных систем ВСУ Вадим Сухаревский.
По его словам, Украина располагает лазерным оружием под названием «Трезубец».
«Украина — это, если я не ошибаюсь, пятая страна, которая может похвастаться наличием лазера. На сегодняшний день мы способны сбивать самолеты на высоте более 2 километров», — отметил он.
Сухаревский также добавил, что «лазер действительно функционирует». Однако других технических характеристик нового вооружения он не раскрыл.
Ранее Зеленский заявил, что ВСУ применили новую украинскую ракету-дрон «Пекло», которая якобы способна поражать цели на расстоянии свыше 700 км. А в сентябре появились сообщения о том, что трёхметровый дрон ВСУ «Паляниця» был впервые уничтожен под Курском.
Kandinsky 3.1 / Life.ru