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Ситуация в Сирии
«Орешник» (ракета)

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Регион
16 декабря, 16:12

Украина объявила себя «пятой страной в мире, обладающей лазерным оружием»

Украина стала пятой страной в мире, обладающей лазерным оружием. По крайней мере, с таким заявлением выступил командующий Силами беспилотных систем ВСУ Вадим Сухаревский.

По его словам, Украина располагает лазерным оружием под названием «Трезубец».

«Украина — это, если я не ошибаюсь, пятая страна, которая может похвастаться наличием лазера. На сегодняшний день мы способны сбивать самолеты на высоте более 2 километров», — отметил он.

Сухаревский также добавил, что «лазер действительно функционирует». Однако других технических характеристик нового вооружения он не раскрыл.

Зеленский утверждает, что ВСУ применили новую украинскую ракету-дрон «Пекло»
Зеленский утверждает, что ВСУ применили новую украинскую ракету-дрон «Пекло»

Ранее Зеленский заявил, что ВСУ применили новую украинскую ракету-дрон «Пекло», которая якобы способна поражать цели на расстоянии свыше 700 км. А в сентябре появились сообщения о том, что трёхметровый дрон ВСУ «Паляниця» был впервые уничтожен под Курском.

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Kandinsky 3.1 / Life.ru

Марина Фещенко
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