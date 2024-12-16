Украина объявила себя «пятой страной в мире, обладающей лазерным оружием»

Украина стала пятой страной в мире, обладающей лазерным оружием. По крайней мере, с таким заявлением выступил командующий Силами беспилотных систем ВСУ Вадим Сухаревский.

По его словам, Украина располагает лазерным оружием под названием «Трезубец».

«Украина — это, если я не ошибаюсь, пятая страна, которая может похвастаться наличием лазера. На сегодняшний день мы способны сбивать самолеты на высоте более 2 километров», — отметил он.