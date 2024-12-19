Военный эксперт призвал не верить хвастовству ВСУ о лазерном оружии

Заявление вэсэушников о том, что Украина стала пятой страной в мире, имеющей лазерное оружие, — это «очередной бред» и «ложь». Такое мнение выразил военно-политический аналитик из США Андрей Мартьянов в эфире радио «Комсомольская правда».

«Это бравада в чистом виде. Украине в декабре 2024-го ничего не остаётся, как придумывать несуществующие системы оружия», — отметил он.

Эксперт заявил, что сейчас лазерные системы есть у Израиля, России, США и ещё нескольких стран. Он подчеркнул, что Украине не хватит научного и промышленного ресурса, чтобы использовать реальные передовые системы вооружения. Особенно если говорить об оружии, которое работает на принципиально новых физических принципах.

«Это то, что в США называется directed energy (направленная энергия). Для этого нужны очень серьёзные научные школы и технологические, и индустриальные заделы», — высказался аналитик в интервью kp.ru, добавив, что никто из больших стран не даст Киеву лазерное оружие, как и ядерное.