Военный эксперт призвал не верить хвастовству ВСУ о лазерном оружии
Аналитик Мартьянов: Заявления ВСУ о лазерном оружии являются бравадой
Демонстрация работы лазерного оружия. Обложка © Wikipedia / Edward L. Cooper
Заявление вэсэушников о том, что Украина стала пятой страной в мире, имеющей лазерное оружие, — это «очередной бред» и «ложь». Такое мнение выразил военно-политический аналитик из США Андрей Мартьянов в эфире радио «Комсомольская правда».
«Это бравада в чистом виде. Украине в декабре 2024-го ничего не остаётся, как придумывать несуществующие системы оружия», — отметил он.
Эксперт заявил, что сейчас лазерные системы есть у Израиля, России, США и ещё нескольких стран. Он подчеркнул, что Украине не хватит научного и промышленного ресурса, чтобы использовать реальные передовые системы вооружения. Особенно если говорить об оружии, которое работает на принципиально новых физических принципах.
«Это то, что в США называется directed energy (направленная энергия). Для этого нужны очень серьёзные научные школы и технологические, и индустриальные заделы», — высказался аналитик в интервью kp.ru, добавив, что никто из больших стран не даст Киеву лазерное оружие, как и ядерное.
О том, что Украина стала пятой страной в мире, обладающей лазерным оружием, заявил командующий Силами беспилотных систем ВСУ Вадим Сухаревский. Он похвастался, что теперь вэсэушники могут сбивать самолёты на высоте более двух километров. Других технических характеристик нового оружия он раскрывать не стал.