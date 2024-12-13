Стал известен список оружия, который Украина может получить от США
Капитан Дандыкин: Киев может получить больше ракет ATACMS и систем ПРО от США
Украина может получить значительные объёмы нового оружия из США, включая танки, снаряды, ракеты ATACMS и системы противовоздушной обороны (ПВО), заявил в интервью «Ленте.ру» военный эксперт, капитан первого ранга запаса Василий Дандыкин.
По его словам, не стоит ожидать чего-то необычного: вероятнее всего, речь пойдет о крупных поставках ATACMS, 155-миллиметровых снарядов, бронетехники и танков Bradley, а также о беспилотниках и ракетах для систем ПВО, таких как Patriot. Однако танки Abrams, по его мнению, вряд ли будут переданы, так как они не продемонстрировали себя с лучшей стороны, и украинские военные нанесли серьезный урон их репутации.
Дандыкин отметил, что объем новой помощи может достичь полутора миллиардов долларов, что окажет влияние на интенсивность боевых действий. Вместе с тем он подчеркнул, что Украина не испытывает явного дефицита вооружений.
«Украина говорит, что ей не хватает всего: оружия, денег. Это старая песня. Но снаряды, судя по всему, есть. Технику дают не только США, но и французы, немцы. Так что, думаю, жесткого дефицита нет», — добавил эксперт.
Ранее сообщалось, что Министерство иностранных дел Украины в свете ударов по объектам страны в пятницу, 13 декабря, вновь попросил срочно поставить Киеву 20 систем противовоздушной обороны. В начале декабря глава ведомства уже обращался к западным союзникам с такой просьбой.
Kandinsky 3.1 / Life.ru