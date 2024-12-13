Украина умоляет Запад о поставках систем ПВО из-за «ракетного армагеддона»
Глава МИД Украины Андрей Сибига призвал Запад срочно поставить 20 систем ПВО
Глава украинского Министерства иностранных дел Андрей Сибига в свете ударов по объектам страны в пятницу, 13 декабря, вновь подчеркнул необходимость срочной поставки Украине 20 систем противовоздушной обороны. В начале декабря он уже обращался к западным союзникам с такой просьбой.
«Я вновь призываю к срочной передаче 20 систем ПВО NASAMS, HAWK или IRIS-T», — написал Сибига в социальной сети X.
Ранее сообщалось, что ВС России нанесла один из самых масштабных авиаударов по украинским энергетическим объектам. По подсчётам украинской стороны, было запущено 93 ракеты и около 200 беспилотников. Удар оказался настолько мощным, что вызвал землетрясение. В этой массированной атаке участвовали Черноморский флот и дальние стратегические бомбардировщики Ту-95МС. Масштабы событий вызвали такую тревогу у польских военных, что они подняли в воздух свои истребители.
Kandinsky 3.1 / Life.ru