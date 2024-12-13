США пытаются срочно перебросить Украине сотни тысяч снарядов

США планируют осуществить передачу значительной партии оружия Украине до завершения президентского срока Джо Байдена, который истекает 20 января. Об этом сообщает телеканал CNN, ссылаясь на источники.

«Министерство обороны предпринимает историческую попытку перебросить огромное количество оружия на Украину в течение следующих пяти недель», — приводит телеканал слова анонимных собеседников.

Америка планирует поставить сотни тысяч артиллерийских снарядов, сотни единиц бронетехники и другие виды вооружения. При этом данные планы идут вразрез с заявлениями избранного президента США Дональда Трампа. В интервью журналу Time он охарактеризовал решение Байдена разрешить удары дальнобойным оружием по территории России как ошибочное.