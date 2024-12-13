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Регион
13 декабря, 12:18

В Латвии проговорились, когда у ВСУ закончится оружие

Глава МИД Латвии Браже: У ВСУ хватит оружия до лета 2025 года

Министр иностранных дел Латвии Байба Браже заявила, что запаса вооружений у Киева хватит до конца лета 2025 года, передаёт её слова агентство Bloomberg. Она также подчеркнула, что Рига уже предоставила украинским партнёрам помощь, эквивалентную около 1% своего ВВП республики, и намерена продолжать их поддерживать.

«По её словам, Украина имеет возможность продержаться всё лето с имеющимся у неё оружием», — отметили журналисты.

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Ранее сообщалось, что Министерство иностранных дел Украины в свете ударов по объектам страны в пятницу, 13 декабря, вновь попросил срочно поставить Киеву 20 систем противовоздушной обороны. В начале декабря глава ведомства уже обращался к западным союзникам с такой просьбой.

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Александра Мышляева
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