В Латвии проговорились, когда у ВСУ закончится оружие

Министр иностранных дел Латвии Байба Браже заявила, что запаса вооружений у Киева хватит до конца лета 2025 года, передаёт её слова агентство Bloomberg. Она также подчеркнула, что Рига уже предоставила украинским партнёрам помощь, эквивалентную около 1% своего ВВП республики, и намерена продолжать их поддерживать.

«По её словам, Украина имеет возможность продержаться всё лето с имеющимся у неё оружием», — отметили журналисты.