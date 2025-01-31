Мощный взрыв прогремел на фабрике Rheinmetall, где делают оружие для ВСУ

Взрыв раздался на фабрике боеприпасов немецкого концерна Rheinmetall в испанской провинции Мурсия, сообщили в Cadena Ser со ссылкой на экстренные службы. По данным Mash, там производилось оружие для нужд ВС Украины.

Взрыв одного из резервуаров спровоцировал масштабное возгорание, которое охватило лесной массив рядом с предприятием. В результате трагедии пострадали минимум шесть человек, один из них находится в тяжёлом состоянии.

Напомним, что это не первый подобный инцидент на предприятии в Мурсии. 25 января там воспламенились компоненты для осколочно-фугасных боеприпасов.