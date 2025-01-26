Никакого прогресса за пять лет: Франко-германский танк будущего MGCS терпит фиаско

Проект франко-германского танка будущего MGCS (Main Ground Combat System) сталкивается с серьёзными проблемами из-за слабой организации сотрудничества компаний-разработчиков боевой машины. Об этом заявил глава немецкого оборонного концерна Rheinmetall Армин Паппергер в интервью журналу Der Spiegel.

«За пять лет прогресс в MGCS весьма скромный. Программы часто навязываются компаниям без должной разработки структур сотрудничества», — посетовал Паппергер.

Основной проект танка, который планируется выпустить к 2040 году, курируют компании из Германии и Франции, включая KNDS Deutschland, KNDS France, Rheinmetall Landsysteme и Thales SIX. Однако разногласия между Берлином и Парижем по поводу распределения задач уже привели к задержкам и напряжённости в отношениях. Глава Rheinmetall считает, что для успеха проект должен быть общеевропейским, а не двусторонним. Он также допустил участие в MGCS итальянской компании Leonardo.

Кроме того, Паппергер подчеркнул важность создания в Европе более крупных оборонных предприятий, чтобы конкурировать с американскими гигантами. Он привёл в пример совместное предприятие Rheinmetall с Leonardo, продажи которого могут достичь 50 миллиардов евро в ближайшие десять лет.

«В среднесрочной перспективе оборот Rheinmetall вырастет до 20-25 миллиардов евро однако он всё ещё слишком мал, чтобы конкурировать с американскими оборонными концернами. В Европе должны появиться более крупные оборонные предприятия с оборотом порядка 40 миллиардов евро», — заявил Паппергер.