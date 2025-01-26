Дональд Трамп
Специальная военная операция (СВО)
«Орешник» (ракета)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
26 января, 02:21

Никакого прогресса за пять лет: Франко-германский танк будущего MGCS терпит фиаско

Глава Rheinmetall Паппергер заявил о проблемах с созданием танка будущего MGCS

Проект франко-германского танка будущего MGCS (Main Ground Combat System) сталкивается с серьёзными проблемами из-за слабой организации сотрудничества компаний-разработчиков боевой машины. Об этом заявил глава немецкого оборонного концерна Rheinmetall Армин Паппергер в интервью журналу Der Spiegel.

«За пять лет прогресс в MGCS весьма скромный. Программы часто навязываются компаниям без должной разработки структур сотрудничества», — посетовал Паппергер.

Основной проект танка, который планируется выпустить к 2040 году, курируют компании из Германии и Франции, включая KNDS Deutschland, KNDS France, Rheinmetall Landsysteme и Thales SIX. Однако разногласия между Берлином и Парижем по поводу распределения задач уже привели к задержкам и напряжённости в отношениях. Глава Rheinmetall считает, что для успеха проект должен быть общеевропейским, а не двусторонним. Он также допустил участие в MGCS итальянской компании Leonardo.

Кроме того, Паппергер подчеркнул важность создания в Европе более крупных оборонных предприятий, чтобы конкурировать с американскими гигантами. Он привёл в пример совместное предприятие Rheinmetall с Leonardo, продажи которого могут достичь 50 миллиардов евро в ближайшие десять лет.

«В среднесрочной перспективе оборот Rheinmetall вырастет до 20-25 миллиардов евро однако он всё ещё слишком мал, чтобы конкурировать с американскими оборонными концернами. В Европе должны появиться более крупные оборонные предприятия с оборотом порядка 40 миллиардов евро», — заявил Паппергер.

Немецкий оборонный гигант завершает строительство второго завода на Украине
Немецкий оборонный гигант завершает строительство второго завода на Украине

Ранее стало известно, что концерн Rheinmetall передал Украине первую БМП Lynx KF41 для апробации в боевых условиях. Машина была представлена в 2018 году, она оборудована 35-мм автопушкой, а также сдвоенным противотанковым ракетным комплексом.

Обложка ©

Flickr / U.S. Department of Defense Current Photos

Анатолий Цейко
  • Новости
  • Военная техника
  • Германия
  • Франция
  • Мировая политика
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar