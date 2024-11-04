Стало известно о завершении строительства второго немецкого завода Rheinmetall на Украине

Немецкий оборонный концерн Rheinmetall скоро завершит строительство второго военного предприятия на Украине, заявил генсек НАТО Марк Рютте на пресс-конференции с канцлером Германии Олафом Шольцем. Он напомнил, что недавно Rheinmetall открыл на территории Незележной свой первый завод и вот вскоре достроит и второй.

«Rheinmetall только что открыл первый завод на Украине. Скоро будет завершён и второй», — сказал Рютте.