Стало известно о завершении строительства второго немецкого завода Rheinmetall на Украине
Рютте: Немецкий концерн Rheinmetall достраивает второй завод на Украине
Немецкий оборонный концерн Rheinmetall скоро завершит строительство второго военного предприятия на Украине, заявил генсек НАТО Марк Рютте на пресс-конференции с канцлером Германии Олафом Шольцем. Он напомнил, что недавно Rheinmetall открыл на территории Незележной свой первый завод и вот вскоре достроит и второй.
«Rheinmetall только что открыл первый завод на Украине. Скоро будет завершён и второй», — сказал Рютте.
Генсек НАТО отметил, что с 2022 года концерн существенно нарастил выпуск боеприпасов. Кроме того, по его словам, американские и европейские компании сотрудничают с предприятиями в Баварии для производства ракет зенитных комплексов Patriot, которые США поставляют Киеву.
Напомним, недавно стало известно об открытии первого из четырёх заводов Rheinmetall, которые планируется построить на Украине. Отметим, что к концу года предприятие планирует произвести первую партию БМП Lynx. В Кремле, комментируя эту новость, назвали завод концерна Rheinmetall на Украине законной целью для ВС России.
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