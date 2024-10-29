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29 октября, 09:52

Песков: Немецкий завод Rheinmetall на Украине является законной целью ВС РФ

Открывшийся на Украине военный завод немецкого оборонного производителя Rheinmetall является законной целью для ВС РФ. С таким заявлением выступил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков на брифинге.

«Разумеется, да», — сказал представитель Кремля, отвечая на соответствующий вопрос.

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Напомним, недавно стало известно об открытии первого из четырёх заводов Rheinmetall, которые планируется построить на Украине. Отметим, что к концу года предприятие планирует произвести первую партию БМП Lynx. Уточняется, что в ФРГ надеются на плодотворное сотрудничество с киевским режимом в вопросах производства вооружения.

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Life.ru

Александр Юнашев
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