Открывшийся на Украине военный завод немецкого оборонного производителя Rheinmetall является законной целью для ВС РФ. С таким заявлением выступил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков на брифинге.

Напомним, недавно стало известно об открытии первого из четырёх заводов Rheinmetall, которые планируется построить на Украине. Отметим, что к концу года предприятие планирует произвести первую партию БМП Lynx. Уточняется, что в ФРГ надеются на плодотворное сотрудничество с киевским режимом в вопросах производства вооружения.