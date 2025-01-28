В НАТО впервые публично обвинили РФ в подготовке убийства главы Rheinmetall
Директор Rheinmetall Армин Паппергер. Обложка © X / Rheinmetall
В НАТО впервые открыто обвинили Россию в планировании убийства главы крупнейшей в Европе оружейной компании Rheinmetall Армина Паппергера. Об этом заявил заместитель помощника генерального секретаря альянса Джеймс Аппатурай во время своего выступления в Европарламенте, сообщает Politico.
Представитель Североатлантического блока отметил, что «русские организуют заговоры через интернет». По его мнению, в нашей стране привлекают к ним криминальные группировки, ничего не подозревающих молодых людей или мигрантов. По словам представителя организации, эти действия направлены на создание паники и ослабления поддержки Украины.
Стоит напомнить, что в июле канал CNN сообщил о предотвращении германскими спецслужбами возможного покушения на Паппергера. Американские СМИ тогда утверждали, что за этим стоит Россия. Кремль официально назвал такие утверждения фейком.