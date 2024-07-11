CNN сообщил о предотвращении покушения на директора Rheinmetall Паппергера

Немецкие службы безопасности сорвали возможное покушение на директора оборонного концерна Rheinmetall Армина Паппергера, являющегося крупным поставщиком военной техники Украине. Об этом со ссылкой на источники сообщил американский телеканал CNN.

По его данным, о плане покушения узнали в США, предупредив об этом Берлин. Информацию подтвердил высокопоставленный немецкий правительственный чиновник.

CNN пишет, что за данным планом якобы стояла Россия. Но никаких доказательств этой версии приведено не было.

Паппергер уже прокомментировал информацию, заявив, что немецкое правительство обеспечивает "высокий уровень безопасности" для его защиты.

"Я всегда чувствую себя в безопасности. Я очень счастливый человек", — сказал глава Rheinmetall в беседе с Financial Times.