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11 июля, 20:11

CNN сообщил о предотвращении покушения на директора Rheinmetall Паппергера

Директор Rheinmetall Армин Паппергер. Обложка © X / Rheinmetall

Директор Rheinmetall Армин Паппергер. Обложка © X / Rheinmetall

Немецкие службы безопасности сорвали возможное покушение на директора оборонного концерна Rheinmetall Армина Паппергера, являющегося крупным поставщиком военной техники Украине. Об этом со ссылкой на источники сообщил американский телеканал CNN.

По его данным, о плане покушения узнали в США, предупредив об этом Берлин. Информацию подтвердил высокопоставленный немецкий правительственный чиновник.

CNN пишет, что за данным планом якобы стояла Россия. Но никаких доказательств этой версии приведено не было.

На Украине анонсировали открытие первых в стране заводов Rheinmetall
На Украине анонсировали открытие первых в стране заводов Rheinmetall

Паппергер уже прокомментировал информацию, заявив, что немецкое правительство обеспечивает "высокий уровень безопасности" для его защиты.

"Я всегда чувствую себя в безопасности. Я очень счастливый человек", — сказал глава Rheinmetall в беседе с Financial Times.

На Украине тем временем продолжают сжигать автомобили военных ВСУ. Такие случаи уже были в Киеве, Одессе, Ровно и Львове.

Артур Лапсаков
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