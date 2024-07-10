На Украине сожгли ещё четыре автомобиля военных ВСУ

Неизвестные сожгли четыре машины военных ВСУ в Одессе, Ровно и Львове. Об этом сообщили в украинском издании "Страна.ua", ссылаясь на источник в органах.

По его данным, в Одессе огню придали SsangYong и Nissan Navara. А во Львове подожгли Mitsubishi Pajero, который принадлежал бойцу 80-й штурмовой бригады, там же при осмотре места ЧП были найдены две бутылки с керосином. С четвёртым автомобилем — марки Nissan X-Trail — расправились в Ровно. Известно, что машину привезли волонтёры для передачи военным ВСУ. Правоохранители завели дела о препятствовании деятельности ВСУ.