На Украине сожгли ещё четыре автомобиля военных ВСУ
В Одессе, Ровно и Львове за ночь сожгли 4 автомобиля украинских военных
Неизвестные сожгли четыре машины военных ВСУ в Одессе, Ровно и Львове. Об этом сообщили в украинском издании "Страна.ua", ссылаясь на источник в органах.
По его данным, в Одессе огню придали SsangYong и Nissan Navara. А во Львове подожгли Mitsubishi Pajero, который принадлежал бойцу 80-й штурмовой бригады, там же при осмотре места ЧП были найдены две бутылки с керосином. С четвёртым автомобилем — марки Nissan X-Trail — расправились в Ровно. Известно, что машину привезли волонтёры для передачи военным ВСУ. Правоохранители завели дела о препятствовании деятельности ВСУ.
Ранее Life.ru писал, что в Одессе неизвестные сожгли очередную машину военнослужащего. Зелёный пикап спалили ночью на улице Генерала Бочарова. А до этого в Киеве придали огню микроавтобус Volkswagen. Как писали СМИ, его владелец приехал в украинскую столицу на лечение. Также сообщалось о ещё одном сгоревшем Volkswagen в Одессе. Авто тоже принадлежало служащему ВСУ, его подожгли на парковке возле многоквартирного дома около часа ночи.
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