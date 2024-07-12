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Регион
12 июля, 10:13

Песков назвал фейком сообщения о причастности РФ к покушению на главу Rheinmetall

Директор Rheinmetall Армин Паппергер. Обложка © X / Rheinmetall

Директор Rheinmetall Армин Паппергер. Обложка © X / Rheinmetall

Сообщения СМИ о причастности России к "покушению" на главу германского оружейного концерна Rheinmetall Армина Паппергера напоминают фейки. Эти публикации не содержат сколь-нибудь серьёзной аргументации, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Всё это в стиле очередных фейков подается. Серьёзно к таким сообщениям относиться нельзя",— отметил представитель Кремля.

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Напомним, ранее СМИ сообщили, что немецкие службы безопасности сорвали покушение на директора оборонного концерна Rheinmetall Армина Паппергера, являющегося крупным поставщиком военной техники Украине. По их данным, о плане покушения узнали в США, предупредив об этом Берлин, СМИ бездоказательно обвинили в покушении Россию.

Александра Вишнякова
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