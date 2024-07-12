Песков назвал фейком сообщения о причастности РФ к покушению на главу Rheinmetall
Директор Rheinmetall Армин Паппергер. Обложка © X / Rheinmetall
Сообщения СМИ о причастности России к "покушению" на главу германского оружейного концерна Rheinmetall Армина Паппергера напоминают фейки. Эти публикации не содержат сколь-нибудь серьёзной аргументации, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
"Всё это в стиле очередных фейков подается. Серьёзно к таким сообщениям относиться нельзя",— отметил представитель Кремля.
Напомним, ранее СМИ сообщили, что немецкие службы безопасности сорвали покушение на директора оборонного концерна Rheinmetall Армина Паппергера, являющегося крупным поставщиком военной техники Украине. По их данным, о плане покушения узнали в США, предупредив об этом Берлин, СМИ бездоказательно обвинили в покушении Россию.