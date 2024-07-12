Песков назвал фейком сообщения о причастности РФ к покушению на главу Rheinmetall

Сообщения СМИ о причастности России к "покушению" на главу германского оружейного концерна Rheinmetall Армина Паппергера напоминают фейки. Эти публикации не содержат сколь-нибудь серьёзной аргументации, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Всё это в стиле очередных фейков подается. Серьёзно к таким сообщениям относиться нельзя",— отметил представитель Кремля.