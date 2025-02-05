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Регион
5 февраля, 17:14

Путин назвал очень сложной ситуацию в Курской области

Ситуация в Курской области остаётся непростой. Об этом заявил президент России Владимир Путин в ходе встречи с временно исполняющим обязанности губернатора региона Александром Хинштейном. Глава государства попросил его быть в контакте с курянами.

«Ситуация там очень сложная и, самое главное, на что просил обратить внимание — это на контакты с людьми и на выяснение тех озабоченностей, тех проблем, с которыми люди сталкиваются, а проблем там действительно много», — сказал Путин.

Хинштейн же отметил, что он на регулярной основе встречается с жителями Курской области.

Напомним, что сегодня у Путина и Хинштейна в Кремле состоялась встреча. Они также рассмотрели вопросы финансовых компенсаций за утрату имущества и возвращение земельных участков.


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Life.ru

Наталья Демьянова
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