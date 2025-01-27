Ветеранов СВО научат работе в органах власти в рамках регионального проекта «Курск. Герои»

В Курской области стартует региональный проект «Курск. Герои» для участников СВО, который станет продолжением федеральной программы «Время героев». Об этом сообщил временно исполняющий обязанности губернатора региона Александр Хинштейн на заседании правительства.

«В Курской области стартует проект «Курск. Герои». В прошлом году по инициативе нашего президента Владимира Путина был начат проект «Время героев», он предусматривает возможность для участников СВО пройти соответствующую переподготовку, обучение, и наиболее успешно показавшим себя участникам будет предложена работа в различных и органах власти, и в промышленности, но в первую очередь, конечно же, на ответственных должностях», — сказал он.

Хинштейн подчеркнул, что данный проект создаст важные условия для вовлечения ветеранов спецоперации на Украине в мирную деятельность. Военнослужащие смогут получить знания и навыки, необходимые для работы на государственной и муниципальной службе, чтобы дальше трудиться на благо малой и большой родины.