Уже завтра закроется приём заявок на допотбор в программу «Время героев»
Регистрация на дополнительный набор проекта «Время героев» завершится 25 января
Регистрация на дополнительный набор в программу «Время героев» закончится через менее чем 24 часа — в 12:00 (по московскому времени) 25 января. До этого времени участникам необходимо пройти тестирование в пункте дистанционной оценки, сообщили в пресс-службе программы.
«Заканчивается формирование дополнительного набора слушателей президентской программы «Время героев». Организаторам удалось удержать высокую планку объективности в оценках компетенций соискателей. Впереди тяжёлый, но крайне интересный процесс обучения. По первой группе специалистов мы видим, что программа обучения уникальная, очень объёмная и интересная. А далее ответственная работа. Стране нужны решительные управленцы, которые доказали свою преданность Родине и не боятся трудностей», — подчеркнул Герой России, член Общественного совета программы «Время героев», военкор Евгений Поддубный.
В пресс-службе «Времени героев» отметили, что уже 18 участников первого набора получили новые назначения на ответственные должности. Среди них – полномочный представитель президента в Уральском федеральном округе (УФО) Артём Жога, глава Тамбовской области Евгений Первышов, руководитель «Движения Первых» Артур Орлов и сенатор РФ Алексей Кондратьев. Также руководитель указанной программы Мария Костюк была назначена врио губернатора Еврейской автономной области.
Напомним, что с начала дополнительной регистрации участников отбора в программу «Время героев» пришло уже более 20 тысяч заявок. Общее их число составило почти 65 тысяч. В Кремле отметили, что программа «Время героев» зарекомендовала себя как эффективная. По словам пресс-секретаря главы государства Дмитрия Пескова, работа с ветеранами СВО в том или ином виде будет продолжена.
VK / ВРЕМЯ ГЕРОЕВ