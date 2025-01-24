Уже завтра закроется приём заявок на допотбор в программу «Время героев»

Регистрация на дополнительный набор в программу «Время героев» закончится через менее чем 24 часа — в 12:00 (по московскому времени) 25 января. До этого времени участникам необходимо пройти тестирование в пункте дистанционной оценки, сообщили в пресс-службе программы.

«Заканчивается формирование дополнительного набора слушателей президентской программы «Время героев». Организаторам удалось удержать высокую планку объективности в оценках компетенций соискателей. Впереди тяжёлый, но крайне интересный процесс обучения. По первой группе специалистов мы видим, что программа обучения уникальная, очень объёмная и интересная. А далее ответственная работа. Стране нужны решительные управленцы, которые доказали свою преданность Родине и не боятся трудностей», — подчеркнул Герой России, член Общественного совета программы «Время героев», военкор Евгений Поддубный.