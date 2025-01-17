Артём Жога призвал бойцов СВО принять участие в программе «Время героев»

Полномочный представитель президента России в Уральском федеральном округе Артём Жога призвал участников специальной военной операции присоединиться к программе «Время героев». На данный момент в рамках дополнительной регистрации заявки подали более 17,5 тысячи человек. Зарегистрироваться можно до 25 января на сайте времягероев.рф.

«Уверен, что ребята справятся. Получив знания по государственному управлению и устройству, они их применят на разных уровнях укрепления суверенитета нашей страны. Ребята уже показали, что умеют это делать на фронте, на переднем крае. Теперь будут работать над улучшением качества жизни наших граждан, развивать заводы, аграрный комплекс, образование, промышленность, работать с детьми», — отметил Жога.

По его мнению, граждане, которые добросовестно исполнили свои обязательства и откликнулись на призыв государства, безусловно, необходимы своей стране. Это ответственные и стойкие люди, которые, несмотря на полученные травмы, стремятся и дальше приносить пользу своему народу и государству.