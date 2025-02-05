«Недостаточно»: Путин остался недоволен размером компенсации жителям курского приграничья
Путин: Выплаты размером 150 тысяч рублей недостаточно жителям Курской области
Жителям Курской области недостаточно выплаты размером 150 тысяч рублей, необходимо дополнительно решать проблемы граждан. Об этом заявил президент России Владимир Путин в ходе встречи с врио губернатора региона Александром Хинштейном.
«Вы назвали количество этих людей – 112 тысяч человек, которые получили уже по 150 тысяч. Тоже согласен с вами в том, что, конечно, этих денег недостаточно. <...> Самое главное, на что просил обратить внимание, это на контакты с людьми и выяснение тех озабоченностей, тех проблем, с которыми люди сталкиваются», — сказал глава государства.
Российский лидер подчеркнул, что решение проблем жителей региона должно находиться в приоритете. Трудностей в регионе, действительно, много, отметил Путин.
Напомним, что сегодня у Путина и Хинштейна в Кремле состоялась встреча. Они также рассмотрели вопросы финансовых компенсаций за утрату имущества и возвращение земельных участков.
Life.ru