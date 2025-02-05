«Недостаточно»: Путин остался недоволен размером компенсации жителям курского приграничья

«Вы назвали количество этих людей – 112 тысяч человек, которые получили уже по 150 тысяч. Тоже согласен с вами в том, что, конечно, этих денег недостаточно. <...> Самое главное, на что просил обратить внимание, это на контакты с людьми и выяснение тех озабоченностей, тех проблем, с которыми люди сталкиваются», — сказал глава государства.