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Регион
5 февраля, 16:59

«Недостаточно»: Путин остался недоволен размером компенсации жителям курского приграничья

Путин: Выплаты размером 150 тысяч рублей недостаточно жителям Курской области

Жителям Курской области недостаточно выплаты размером 150 тысяч рублей, необходимо дополнительно решать проблемы граждан. Об этом заявил президент России Владимир Путин в ходе встречи с врио губернатора региона Александром Хинштейном.

«Вы назвали количество этих людей – 112 тысяч человек, которые получили уже по 150 тысяч. Тоже согласен с вами в том, что, конечно, этих денег недостаточно. <...> Самое главное, на что просил обратить внимание, это на контакты с людьми и выяснение тех озабоченностей, тех проблем, с которыми люди сталкиваются», — сказал глава государства.

Российский лидер подчеркнул, что решение проблем жителей региона должно находиться в приоритете. Трудностей в регионе, действительно, много, отметил Путин.

Напомним, что сегодня у Путина и Хинштейна в Кремле состоялась встреча. Они также рассмотрели вопросы финансовых компенсаций за утрату имущества и возвращение земельных участков.

Ветеранов СВО научат работе в органах власти в рамках регионального проекта «Курск. Герои»
Ветеранов СВО научат работе в органах власти в рамках регионального проекта «Курск. Герои»
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Life.ru

Полина Никифорова
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