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Регион
5 февраля, 16:04

Путин обсудил с Хинштейном возвращение земельных участков жителям Курской области

Президент России Владимир Путин встретился с временно исполняющим обязанности губернатора Курской области Александром Хинштейном. Как информирует пресс-служба Кремля, на встрече рассматривались вопросы финансовых компенсаций за утрату имущества и возвращение земельных участков.

Встреча Путина и Хинштейна в Кремле. Видео © Telegram / Кремль. Новости

«Врио главы региона информировал президента о мерах поддержки жителей приграничных территорий и программе восстановления пострадавшей инфраструктуры. Обсуждались, в частности, вопросы денежных компенсаций по утрате имущества и возвращения земельных участков», — указано в сообщении пресс-службы.

Глава государства отметил, что поручит принять дополнительные решения по денежным компенсациям жителям региона по утрате имущества. Кроме того, Путин пообещал дать поручение кабмину вместе с главой Курской области проработать программу восстановления приграничья.

А ранее Хинштейн объявил о запуске регионального проекта «Курск. Герои» для участников СВО. По этому проекту ветеранов научат работе в органах власти.

Жители курского приграничья смогут вернуть участки с сертификатом на новое жильё
Жители курского приграничья смогут вернуть участки с сертификатом на новое жильё
Обложка ©

Кremlin.ru

Наталья Демьянова
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