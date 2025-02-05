Путин обсудил с Хинштейном возвращение земельных участков жителям Курской области

Президент России Владимир Путин встретился с временно исполняющим обязанности губернатора Курской области Александром Хинштейном. Как информирует пресс-служба Кремля, на встрече рассматривались вопросы финансовых компенсаций за утрату имущества и возвращение земельных участков.

Встреча Путина и Хинштейна в Кремле. Видео © Telegram / Кремль. Новости

«Врио главы региона информировал президента о мерах поддержки жителей приграничных территорий и программе восстановления пострадавшей инфраструктуры. Обсуждались, в частности, вопросы денежных компенсаций по утрате имущества и возвращения земельных участков», — указано в сообщении пресс-службы.

Глава государства отметил, что поручит принять дополнительные решения по денежным компенсациям жителям региона по утрате имущества. Кроме того, Путин пообещал дать поручение кабмину вместе с главой Курской области проработать программу восстановления приграничья.