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Регион
29 января, 22:59

Жители курского приграничья смогут вернуть участки с сертификатом на новое жильё

Жители приграничья в Курской области, получившие сертификаты на новое жильё, смогут вернуть свои земельные участки. Проект закона рассмотрит областная дума. Его внёс временно исполняющий обязанности губернатора Александр Хинштейн.

Хинштейн объявил о новом законопроекте в Telegram-канале. Этот документ позволит гражданам, утратившим жильё и получившим сертификаты, вновь стать владельцами своих участков. Сначала землю передадут в безвозмездное пользование, после можно будет оформить её в собственность. Глава региона подчеркнул важность этого решения.

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Согласно действующим правилам, после получения сертификата участок с разрушенным домом изымается государством. Новый механизм предполагает, что человек, купивший новое жильё по сертификату, сможет получить свой прежний участок для строительства. Однако за шесть лет на нём нужно возвести дом. В противном случае участок снова перейдет государству.

Некоторые предлагают сразу передавать землю в собственность. Однако это может привести к тому, что участки останутся неосвоенными. С 1 марта вступает в силу новая норма Земельного кодекса, которая предусматривает изъятие земель у тех, кто не начал их освоение в течение трёх лет. Курская инициатива соответствует федеральным требованиям, отметил врио губернатора.

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Ранее Хинштейн объявил о запуске регионального проекта «Курск. Герои» для участников СВО. По этому проекту ветеранов научат работе в органах власти.

Обложка ©

t.me/Hinshtein

Лия Мурадьян
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