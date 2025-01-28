Курская чиновница уволилась после резкого нагоняя от Хинштейна за отпуск в Индии
Курская чиновница Мусьял ушла с поста после критики из-за отпуска в Индии
Врио министра охраны объектов культурного наследия Курской области Ирина Мусьял. Обложка © Telegram / Курская область
С поста врио министра охраны объектов культурного наследия Курской области уволилась Ирина Мусьял. Чиновницу за отпуск в Индии раскритиковал врио губернатора Курской области Александр Хинштейн, сообщает региональное правительство.
Врио министра написала заявление на увольнение по собственному желанию. Теперь пост Мусьял займёт врио замминистра Потанин Александр Юрьевич.
«Заявление на увольнение по собственному желанию она написала 27 января», — говорится в сообщении.
Напомним, что 20 января на заседании правительства Александр Хинштейн высказал недовольство по поводу отпуска Ирины Мусьял. Он отметил, что, хотя формально она не обязана согласовывать свои заграничные поездки, в нынешних условиях отсутствие уведомления о выезде является недопустимым. В ответ Мусьял сообщила журналистам, что действительно отдыхала в Индии и утверждает, что Хинштейн был в курсе её поездки, так как лично подписал её заявление на отпуск.