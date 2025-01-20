«Мир изменился с начала СВО»: Хинштейн возмутился отпуском чиновницы за границей

Сегодня состоялось заседание Правительства Курской области, на котором врио губернатора Александр Хинштейн возмутился отсутствием чиновницы Ирины Мусьял, которая сейчас находится в отпуске в Индии. По его мнению, когда в регионе проходят боевые действия, а земля не освобождена, отдых за границей неуместен.

«Ехать отдыхать на этом фоне за рубеж, у меня вызывает это, мягко скажем, непонимание. Но я сейчас даже не про морально-этическую сторону вопроса. Я про тот мир, который изменился с начала СВО», — высказался врио губернатора Курской области.

Хинштейн добавил, что любой выезд за пределы России сотрудника администрации региона без уведомления вышестоящего руководства быть не может. Он также отметил, что хотя закон не даёт право ограничить выезд, отпуск чиновников за границей сегодня недопустим.