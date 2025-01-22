Хинштейн хочет изменить законы после скандала с отдыхом курской чиновницы в Индии

Временно исполняющий обязанности (врио) главы Курской области Александр Хинштейн сообщил, что собирается инициировать поправки в областное законодательство, согласно которым чиновникам придётся заранее говорить о своём намерении отдохнуть за рубежом. Об этом политик написал в телеграм-канале и показал заявление на отпуск отдыхавшей в Индии чиновницы Ирины Мусьял.

«В ближайшее время внесём изменения в областные нормативные акты и чётко пропишем, что при выезде госслужащего за пределы РФ он обязан заранее уведомлять об этом работодателя. Проекты соответствующих документов уже в работе. После их принятия — историй, подобных отпуску врио министра по охране объектов культнаследия, о чьём заграничном вояже я узнал только постфактум, уже не возникнет», — отметил Хинштейн.

Заявление на отпуск отдыхавшей в Индии чиновницы Ирины Мусьял. Фото © Телеграм / Александр Хинштейн

Он напомнил, что широкий резонанс получила история с врио министра по госохране культурных объектов региона Ириной Мусьял, которая улетела в начале января на отдых в Индию. Хинштейн добавил, что результаты опроса населения показали, что жители Курской области не довольны поездками госслужащих за границу. 81% проголосовал за то, чтобы чиновники заранее уведомляли о своих путешествиях в другие страны. Хинштейн добавил, что не знал об отпуске Мусьял в Индии, хотя и подписал её заявление, где указывались только даты её планируемого отдыха.