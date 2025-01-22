Хинштейн хочет изменить законы после скандала с отдыхом курской чиновницы в Индии
Хинштейн показал заявление на отпуск отдыхавшей в Индии чиновницы Мусьял
Временно исполняющий обязанности (врио) главы Курской области Александр Хинштейн сообщил, что собирается инициировать поправки в областное законодательство, согласно которым чиновникам придётся заранее говорить о своём намерении отдохнуть за рубежом. Об этом политик написал в телеграм-канале и показал заявление на отпуск отдыхавшей в Индии чиновницы Ирины Мусьял.
«В ближайшее время внесём изменения в областные нормативные акты и чётко пропишем, что при выезде госслужащего за пределы РФ он обязан заранее уведомлять об этом работодателя. Проекты соответствующих документов уже в работе. После их принятия — историй, подобных отпуску врио министра по охране объектов культнаследия, о чьём заграничном вояже я узнал только постфактум, уже не возникнет», — отметил Хинштейн.
Заявление на отпуск отдыхавшей в Индии чиновницы Ирины Мусьял. Фото © Телеграм / Александр Хинштейн
Он напомнил, что широкий резонанс получила история с врио министра по госохране культурных объектов региона Ириной Мусьял, которая улетела в начале января на отдых в Индию. Хинштейн добавил, что результаты опроса населения показали, что жители Курской области не довольны поездками госслужащих за границу. 81% проголосовал за то, чтобы чиновники заранее уведомляли о своих путешествиях в другие страны. Хинштейн добавил, что не знал об отпуске Мусьял в Индии, хотя и подписал её заявление, где указывались только даты её планируемого отдыха.
Напомним, 20 января во время заседания правительства, Александр Хинштейн выразил недовольство по поводу отпуска Ирины Мусьял, отметив, что хотя формально она не обязана согласовывать выезд за границу, в текущих условиях отпуск без уведомления является недопустимым. В свою очередь Мусьял пояснила журналистам, что действительно летала отдыхать в Индию и Хинштейн, по её словам, прекрасно знал об этом, лично завизировав её заявление на отпуск.
ТАСС / Александр Щербак