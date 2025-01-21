Хинштейн запустил опрос о праве курских чиновников выезжать за границу

Врио губернатора Курской области Александр Хинштейн организовал онлайн-опрос о праве региональных чиновников выезжать за границу. Причиной стал отъезд врио министра по охране объектов культурного наследия Ирины Мусьял. Голосование проходит в телеграм-канале главы региона.

«В этой связи хочу узнать мнение курян (и не только): Поддерживаете ли вы мою позицию, что в сегодняшних условиях курские чиновники не могут бесконтрольно выезжать за рубеж и обязаны, как минимум, уведомлять об этом работодателя?» — спросил аудиторию Хинштейн.

Он задал пользователям вопрос о том, обязаны ли чиновники Курской области уведомлять главу правительства о своём отъезде за границу. В опросе три варианта ответа: «Да», «Нет», «Всё равно». Спустя час после публикации успели проголосовать свыше 21 тысячи человек. На данный момент мнением поделились уже 45 тысяч пользователей. А сама Ирина Мусьял ограничила возможность комментировать свои публикации в соцсети «ВКонтакте».