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Регион
21 января, 13:10

Хинштейн запустил опрос о праве курских чиновников выезжать за границу

Врио губернатора Курской области Александр Хинштейн организовал онлайн-опрос о праве региональных чиновников выезжать за границу. Причиной стал отъезд врио министра по охране объектов культурного наследия Ирины Мусьял. Голосование проходит в телеграм-канале главы региона.

«В этой связи хочу узнать мнение курян (и не только): Поддерживаете ли вы мою позицию, что в сегодняшних условиях курские чиновники не могут бесконтрольно выезжать за рубеж и обязаны, как минимум, уведомлять об этом работодателя?»спросил аудиторию Хинштейн.

Он задал пользователям вопрос о том, обязаны ли чиновники Курской области уведомлять главу правительства о своём отъезде за границу. В опросе три варианта ответа: «Да», «Нет», «Всё равно». Спустя час после публикации успели проголосовать свыше 21 тысячи человек. На данный момент мнением поделились уже 45 тысяч пользователей. А сама Ирина Мусьял ограничила возможность комментировать свои публикации в соцсети «ВКонтакте».

Хинштейн запретил курским чиновникам удалять комментарии в соцсетях
Хинштейн запретил курским чиновникам удалять комментарии в соцсетях

Напомним, накануне прошло заседание Правительства Курской области, на котором отсутствовала Ирина Мусьял, что вызвало возмущение Александра Хинштейна. Чиновница уехала в отпуск в Индию, и хотя формально ей не запрещено совершать такие поездки без предупреждения, врио главы региона считает, что пока противник не выбит из Курской области и боевые действия продолжаются, поездки за границу неуместны.

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Telegram / Александр Хинштейн

Юрий Лысенко
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