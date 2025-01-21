Хинштейн запустил опрос о праве курских чиновников выезжать за границу
Врио губернатора Курской области Александр Хинштейн организовал онлайн-опрос о праве региональных чиновников выезжать за границу. Причиной стал отъезд врио министра по охране объектов культурного наследия Ирины Мусьял. Голосование проходит в телеграм-канале главы региона.
«В этой связи хочу узнать мнение курян (и не только): Поддерживаете ли вы мою позицию, что в сегодняшних условиях курские чиновники не могут бесконтрольно выезжать за рубеж и обязаны, как минимум, уведомлять об этом работодателя?» — спросил аудиторию Хинштейн.
Он задал пользователям вопрос о том, обязаны ли чиновники Курской области уведомлять главу правительства о своём отъезде за границу. В опросе три варианта ответа: «Да», «Нет», «Всё равно». Спустя час после публикации успели проголосовать свыше 21 тысячи человек. На данный момент мнением поделились уже 45 тысяч пользователей. А сама Ирина Мусьял ограничила возможность комментировать свои публикации в соцсети «ВКонтакте».
Напомним, накануне прошло заседание Правительства Курской области, на котором отсутствовала Ирина Мусьял, что вызвало возмущение Александра Хинштейна. Чиновница уехала в отпуск в Индию, и хотя формально ей не запрещено совершать такие поездки без предупреждения, врио главы региона считает, что пока противник не выбит из Курской области и боевые действия продолжаются, поездки за границу неуместны.
Telegram / Александр Хинштейн