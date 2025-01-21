Курская чиновница ответила на резкую критику из-за отпуска в Индии
Курская чиновница Мусьял утверждает, что Хинштейн знал о её отпуске в Индии
Ирина Мусьял. Фото © Министерство по госохране ОКН Курской области/ VK.com
Врио министра охраны объектов культурного наследия Курской области Ирина Мусьял сообщила «Газете.Ru», что её отпуск в Индии был заранее согласован с губернатором Александром Хинштейном. Чиновница утверждает, что её заявление было подписано ещё 25 декабря 2024 года.
«Да, я действительно была в Индии, и 20 января уже вернулась на территорию России. В соответствии с действующим законодательством, я не обязана согласовывать выезд за границу. Тем не менее, я уведомила врио руководителя администрации Курской области о своём намерении поехать в Индию, страну с богатым культурным наследием, и с особым интересом посещала объекты, охраняемые ЮНЕСКО», — пояснила Мусьял.
Чиновница отметила, что с начала специальной операции она и её близкие активно помогают российским военным и жителям приграничных районов.
20 января, во время заседания правительства, Александр Хинштейн выразил недовольство по поводу отпуска Ирины Мусьял, отметив, что хотя формально она не обязана согласовывать выезд за границу, в текущих условиях отпуск без уведомления является недопустимым.