Дональд Трамп
Специальная военная операция (СВО)
«Орешник» (ракета)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
21 января, 15:32

Курская чиновница ответила на резкую критику из-за отпуска в Индии

Курская чиновница Мусьял утверждает, что Хинштейн знал о её отпуске в Индии

Ирина Мусьял. Фото © Министерство по госохране ОКН Курской области/ VK.com

Ирина Мусьял. Фото © Министерство по госохране ОКН Курской области/ VK.com

Врио министра охраны объектов культурного наследия Курской области Ирина Мусьял сообщила «Газете.Ru», что её отпуск в Индии был заранее согласован с губернатором Александром Хинштейном. Чиновница утверждает, что её заявление было подписано ещё 25 декабря 2024 года.

«Да, я действительно была в Индии, и 20 января уже вернулась на территорию России. В соответствии с действующим законодательством, я не обязана согласовывать выезд за границу. Тем не менее, я уведомила врио руководителя администрации Курской области о своём намерении поехать в Индию, страну с богатым культурным наследием, и с особым интересом посещала объекты, охраняемые ЮНЕСКО», — пояснила Мусьял.

Чиновница отметила, что с начала специальной операции она и её близкие активно помогают российским военным и жителям приграничных районов.

Хинштейн запустил опрос о праве курских чиновников выезжать за границу
Хинштейн запустил опрос о праве курских чиновников выезжать за границу

20 января, во время заседания правительства, Александр Хинштейн выразил недовольство по поводу отпуска Ирины Мусьял, отметив, что хотя формально она не обязана согласовывать выезд за границу, в текущих условиях отпуск без уведомления является недопустимым.

Марина Фещенко
  • Новости
  • Общество
  • Политика
  • Курская область
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar