Курская чиновница ответила на резкую критику из-за отпуска в Индии

Врио министра охраны объектов культурного наследия Курской области Ирина Мусьял сообщила «Газете.Ru», что её отпуск в Индии был заранее согласован с губернатором Александром Хинштейном. Чиновница утверждает, что её заявление было подписано ещё 25 декабря 2024 года.

«Да, я действительно была в Индии, и 20 января уже вернулась на территорию России. В соответствии с действующим законодательством, я не обязана согласовывать выезд за границу. Тем не менее, я уведомила врио руководителя администрации Курской области о своём намерении поехать в Индию, страну с богатым культурным наследием, и с особым интересом посещала объекты, охраняемые ЮНЕСКО», — пояснила Мусьял.

Чиновница отметила, что с начала специальной операции она и её близкие активно помогают российским военным и жителям приграничных районов.