Хинштейн взял в замы антикризисного управленца, чтобы вывести курский кабмин на новую высоту

Исполняющим обязанности первого заместителя губернатора — Председателя Правительства Курской области назначен Александр Чепик. Ранее он находился на посту первого заместителя главы Карелии. О назначении политика сообщил врио губернатора Курской области Александр Хинштейн.

«С сегодняшнего дня обязанности первого вице-губернатора — Председателя Правительства Курской области будет исполнять Александр Чепик. Представил его членам правительства и другим коллегам», — написал Хинштейн.

Он также отметил, что у Чепика большой опыт практической и руководящей работы, в том числе в органах региональной власти. Ранее он также являлся заместителем председателем правительства Республики Бурятии. Чиновник зарекомендовал себя, как эффективный, антикризисный управленец. Хинштейн надеется, что с приходом Чепика работа регионального правительства будет выведена на новую высоту.