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Регион
28 января, 08:42

Хинштейн взял в замы антикризисного управленца, чтобы вывести курский кабмин на новую высоту

Хинштейн: Александр Чепик назначен и.о. первого вице-губернатора Курской области

Александр Чепик. Обложка © VK / Александр Чепик

Александр Чепик. Обложка © VK / Александр Чепик

Исполняющим обязанности первого заместителя губернатора — Председателя Правительства Курской области назначен Александр Чепик. Ранее он находился на посту первого заместителя главы Карелии. О назначении политика сообщил врио губернатора Курской области Александр Хинштейн.

«С сегодняшнего дня обязанности первого вице-губернатора — Председателя Правительства Курской области будет исполнять Александр Чепик. Представил его членам правительства и другим коллегам»,написал Хинштейн.

Он также отметил, что у Чепика большой опыт практической и руководящей работы, в том числе в органах региональной власти. Ранее он также являлся заместителем председателем правительства Республики Бурятии. Чиновник зарекомендовал себя, как эффективный, антикризисный управленец. Хинштейн надеется, что с приходом Чепика работа регионального правительства будет выведена на новую высоту.

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Напомним, что изначально на посту временно исполняющего обязанности первого замгубернатора Курской области находился Алексей Дедов. Он занимал эту должность с 8 октября 2024 года. Александр Хинштейн заявил об увольнении политика по собственному желанию. Дедов будет переведён на новую позицию.

Наталья Афонина
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