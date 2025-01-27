Хинштейн заявил об отставке врио первого замгубернатора Курской области Дедова
Временно исполняющий обязанности первого замгубернатора Курской области Алексей Дедов увольняется по собственному желанию. Об этом сообщил врио губернатора региона Александр Хинштейн.
«Сегодня врио первого заместителя губернатора — председателя Правительства Курской области Алексей Дедов подал заявление об уходе со своей должности, в связи с переходом на новое место работы», — написал Хинштейн у себя в телеграм-канале.
Дедов занимал этот пост с 8 октября 2024 года. В его обязанности входило управление вопросами жилищно-коммунального хозяйства и топливно-энергетического комплекса, а также надзор за тарифами и ценами.
Ранее Life.ru рассказывал, что чиновнику из Рязани пришлось уволиться после громкого скандала из-за тайного корпоратива стоимостью 800 тысяч рублей. Глава Управления земельных ресурсов и имущественных отношений мэрии Евгений Кириченко закатил секретную тусовку, несмотря на запрет мэра Виталия Артёмова на подобные мероприятия. Однако видео с вечеринки попало в Интернет.
Telegram / Александр Хинштейн