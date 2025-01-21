Рязанский чиновник закатил вечеринку на 800 тысяч рублей и поплатился должностью

Чиновник из Рязани угодил в эпицентр крупного скандала, после того как закатил тайный корпоратив стоимостью 800 тысяч рублей. Речь идёт о главе Управления земельных ресурсов и имущественных отношений городской мэрии Евгении Кириченко, который был вынужден добровольно покинуть пост. Об этом сообщает Mash.

Закрытая тусовка отгремела ещё 26 декабря. Гостям пришлось собираться тайно, так как глава города Виталий Артёмов запретил подобные корпоративы. Кириченко запретил снимать внутри фото и видео, но кто-то нарушил это требование, а после и вовсе слил записи в соцсети. В результате в отношении чиновника начали проверку, отстранив его от должности. Также он написал заявление по собственному.