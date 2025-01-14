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14 января, 09:57

«Продолжайте бухать»: Милонов дал «занюханной» финской элите дружеский совет

Милонов после скандала с наркотиками призвал финских депутатов продолжать пить

Виталий Милонов. Обложка © ТАСС / Наталья Шатохина / NEWS.ru

Виталий Милонов. Обложка © ТАСС / Наталья Шатохина / NEWS.ru

Депутат Госдумы Виталий Милонов в беседе с Life.ru отреагировал на инцидент с наркотиками в парламенте Финляндии. По его словам, финнам стоит продолжать пить, так как спиртное делает их более дружелюбными.

Депутат Госдумы Виталий Милонов отреагировал на инцидент с наркотиками в парламенте Финляндии. Видео © Telegram / SHOT

«Когда они были нормальными финскими алкоголиками, никаких проблем в общении не было, но, пересев на «хмурый», это стало их сплошной девиацией», — заявил Милонов.

В этой связи он обратился к финнам, призвав их «завязать с наркотой и продолжать бухать». Депутат добавил, что финский народ нам не враждебный, но правящая «занюханная» элита выбрала иной, «антифинский», путь. В заключение народный избранник выразил уверенность, что все чиновники и депутаты должны проходить тест на наркотики.

Напомним, в парламенте Финляндии после рождественской вечеринки нашли следы наркотиков. Пробы, содержащие следы кокаина, амфетамина и экстази, были взяты в декабре в мужских и женских туалетах на пятом этаже в здании парламента. Именно на указанном этаже проходили вечеринки, на которых присутствовали финские депутаты. Также в них участвовали сотрудники парламентских групп, помощники министров и представители СМИ.

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Кстати, это не первый наркоз-скандал с участием финских чиновников. В 2022 году в неприятную ситуацию попала Санна Марин, которая тогда возглавляла правительство. Так, в соцсетях появилось видео с дикими танцами Санны Марин на одной из вечеринок. В ролике она поёт, обнимается и танцует с другими людьми. По данным местных СМИ, тусовщики дополнили торжество не только алкоголем, но и наркотиками. Однако федеральный политик всё отрицала. Позже в ходе очередного брифинга Марин сообщила, что сдала тест на наркотики. Его результаты оказались отрицательными, однако это не спасло Марин от поражения на выборах.

Оксана Попова
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