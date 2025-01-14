«Продолжайте бухать»: Милонов дал «занюханной» финской элите дружеский совет

Депутат Госдумы Виталий Милонов в беседе с Life.ru отреагировал на инцидент с наркотиками в парламенте Финляндии. По его словам, финнам стоит продолжать пить, так как спиртное делает их более дружелюбными.

Депутат Госдумы Виталий Милонов отреагировал на инцидент с наркотиками в парламенте Финляндии. Видео © Telegram / SHOT

«Когда они были нормальными финскими алкоголиками, никаких проблем в общении не было, но, пересев на «хмурый», это стало их сплошной девиацией», — заявил Милонов.

В этой связи он обратился к финнам, призвав их «завязать с наркотой и продолжать бухать». Депутат добавил, что финский народ нам не враждебный, но правящая «занюханная» элита выбрала иной, «антифинский», путь. В заключение народный избранник выразил уверенность, что все чиновники и депутаты должны проходить тест на наркотики.