После рождественской вечеринки в парламенте Финляндии обнаружили следы наркотиков

В туалетах парламента Финляндии после рождественской вечеринки нашли следы наркотиков. Об этом сообщает телерадиокомпания Yle.

В статье указано, что пробы, содержащие следы кокаина, амфетамина и экстази, были взяты в декабре в мужских и женских туалетах на пятом этаже в здании парламента. Именно на указанном этаже проходили вечеринки, на которых присутствовали финские депутаты. Также в них участвовали сотрудники парламентских групп, помощники министров и представители СМИ.

«Результаты можно считать в достаточной степени надёжными. Следы совсем небольшие, но они определённо есть. Доказательства очевидны: люди, которые имели какое-либо отношение к наркотикам, пользовались этими туалетами», — указал операционный директор лаборатории Measurlabs Калле Лагерблом.

Генеральный секретарь финского законодательного органа Антти Пелттари назвал «тревожным событием» обнаружение следов запрещённых веществ. По его словам, за год работы в парламенте ничто не указывало на употребление наркотиков в здании законодательного органа.