Министр спорта Тувы оторвался в монгольском клубе и теперь может потерять работу

Министр спорта Тувы Субудай Монгуш решил отдохнуть в Монголии и оскандалился. В телеграм-канале «Что там опять в Туве?» опубликовали видео с танцующим в ночном заведении чиновником. 34-летнего главу регионального ведомства обвинили в том, что он был в нетрезвом состоянии.

Субудай Монгуш отрывается в клубе. Видео © Telegram / «Что там опять в Туве?»

Жители республики раскритиковали поведение чиновника. Отмечается, что теперь Монгуша могут отстранить от должности — всего неделю назад он сидел рядом с главой Тувы Владиславом Ховалыгом и рассказывал, как будет исправлять ошибки спортсменов, которые выражаются в высокомерии и излишней самоуверенности. Сам Ховалыг ситуацию пока не комментировал.

Монгуш извинился за своё поведение и пояснил, что видео было снято во время его отпуска.

«Это видео снято во время моего отпуска, на мероприятии моих близких людей, где я от души был счастлив, радовался и позволил себе расслабиться. Я понимаю всю ответственность занимаемой должности и не должен был допускать такого. Поэтому приношу свои искренние извинения в связи с этой ситуацией», — написал чиновник на своей странице в VK.

Он пообещал впредь постараться не допускать такого поведения.