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20 ноября, 18:49

«Уволенный» ещё неделю назад Богачёв заявил, что теперь точно уходит в отставку

Глава Суджанского района Богачёв объявил, что сложит полномочия

Руководитель Суджанского района Курской области Александр Богачёв объявил, что слагает с себя полномочия. Об этом чиновник написал в личном телеграм-канале.

«После размышлений и разговора с губернатором, решил сложить полномочия главы района. Для меня это непростой шаг, но уверен, что и в этом я действую в интересах всех жителей нашего района. Я старался делать, что мог и должен. Ваша поддержка и доверие были для меня важны, и я благодарен каждому за откровенные разговоры и критику», — говорится в его посте.

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Напомним, что речь об увольнении Александра Богачёва шла ещё 12 ноября. Тогда губернатор Курской области Алексей Смирнов сообщил, что указ об отставке главы Суджанского района будет подписан в тот же день. Действительно ли так и произошло, точно сказать нельзя, но 19 ноября Mash выяснил, что Богачёв, а заодно с ним и глава Кореневского района Марина Дегтярёва, которую так же грозились отстранить от должности, продолжают работать в своих кабинетах.

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Telegram / Богачёв Александр Михайлович

Юрий Лысенко
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