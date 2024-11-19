Дегтярёва и Богачёв продолжают работать в креслах глав несмотря на громкую «отставку»
Mash: Уволенные главы приграничных районов Курской области продолжают работать
(Экс-)Глава Коренёвского района Марина Дегтярёва и (Экс-)Глава Суджанского района Александр Богачёв. Обложка © Единая Россия
Уволенные главы приграничных районов Курской области продолжают исполнять свои обязанности после резонансных «отставок». Речь идёт об Александре Богачёве из Суджанского района и Марине Дегтярёвой из Кореневского района.
По данным наших коллег из Mash, Богачёв действительно подал заявление об увольнении 12 ноября, но уже на следующий день его отозвал. Уволить его могут только по представлению губернатора или по решению депутатов районного совета, но никто снимать с поста главу не собирается. В результате сегодня одетый в костюм Богачёв провёл несколько заседаний, находясь в своём кабинете. Он общался с депутатами, которые не спешат выступать против него.
Ситуация аналогична и в Кореневском районе, где Марина Дегтярёва не подавала заявление, а лишь объявила о своём уходе. По словам людей из её окружения, сегодня она провела два совещания в здании временной администрации. Убедиться в этом можно, записавшись на приём к чиновнице — ближайшая запись доступна на завтра утром.
Напомним, что первым решили уволить главу Суджанского района Александра Богачёва. Местные жители выразили недовольство его работой, отметив, что чиновник не общался с ними и игнорировал важные вопросы, касающиеся социальных мер поддержки. В результате они потребовали его отставки прямо во время встречи с губернатором. Позже с поста убрали главу Коренёвского района Марину Дегтярёву. Причиной увольнения стала плохая организация эвакуации местных жителей после того, как в регион зашли ВСУ.