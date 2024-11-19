Дегтярёва и Богачёв продолжают работать в креслах глав несмотря на громкую «отставку»

По данным наших коллег из Mash, Богачёв действительно подал заявление об увольнении 12 ноября, но уже на следующий день его отозвал. Уволить его могут только по представлению губернатора или по решению депутатов районного совета, но никто снимать с поста главу не собирается. В результате сегодня одетый в костюм Богачёв провёл несколько заседаний, находясь в своём кабинете. Он общался с депутатами, которые не спешат выступать против него.