В Курской области уволили ещё одного главу приграничного района
Главу Коренёвского района Курской области Дегтярёву отправили в отставку
В Курской области уволили второго за два дня руководителя приграничного района, куда в августе зашли ВСУ. По данным SHOT, на этот раз в отставку отправили главу Коренёвского района Марину Дегтярёву.
Глава региона Алексей Смирнов предложил Дегтярёвой покинуть свой пост во время встречи с жителями Кореневского и Глушковского районов, которая проходит в Курской государственной филармонии. Причина — плохая организация эвакуации местных жителей после того, как в регион зашли ВСУ.
А накануне в отставку отправили главу Суджанского района Александра Богачёва. По словам местных жителей, чиновник не общался с ними и не отвечал на важные вопросы о мерах соцподдержки. В итоге они потребовали его отставки прямо во время встречи с губернатором.