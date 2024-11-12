Приказ об увольнении главы Суджанского района Богачёва будет подписан сегодня
(Экс-)Глава Суджанского района Курской области Александр Богачёв. Обложка © Единая Россия
Приказ об отправке в отставку руководителя Суджанского района Курской области Александра Богачёва подпишут сегодня. Об этом на встрече с местными жителями сообщил губернатор региона Алексей Смирнов, кадры с мероприятия публикует SHOT. После этого по залу прокатились бурные аплодисменты.
Алексей Смирнов об увольнении Александра Богачёва. Видео © SHOT
«Сегодня глава Суджанского района будет освобождён от занимаемой должности», — заявил руководитель Курской области.
Напомним, о грядущей отставке Александра Богачёва стало известно сегодня. Причиной такого решения стало поведение чиновника в отношении населения: глава Суджанского района не хотел идти на контакт с местными жителями после украинского вторжения 6 августа.
Богачёв с начала августа ни разу не общался с местными жителями, также не контактировал с коллегами и с Алексеем Смирновым. На одной из встреч в сентябре он должен был рассказать населению об АЭС и о ситуациях в населённых пунктах, откуда жители Курской области вынуждены были эвакуироваться. Но так этого и не сделал.