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Регион
12 ноября, 09:21

Приказ об увольнении главы Суджанского района Богачёва будет подписан сегодня

(Экс-)Глава Суджанского района Курской области Александр Богачёв. Обложка © Единая Россия

(Экс-)Глава Суджанского района Курской области Александр Богачёв. Обложка © Единая Россия

Приказ об отправке в отставку руководителя Суджанского района Курской области Александра Богачёва подпишут сегодня. Об этом на встрече с местными жителями сообщил губернатор региона Алексей Смирнов, кадры с мероприятия публикует SHOT. После этого по залу прокатились бурные аплодисменты.

Алексей Смирнов об увольнении Александра Богачёва. Видео © SHOT

«Сегодня глава Суджанского района будет освобождён от занимаемой должности», — заявил руководитель Курской области.

Напомним, о грядущей отставке Александра Богачёва стало известно сегодня. Причиной такого решения стало поведение чиновника в отношении населения: глава Суджанского района не хотел идти на контакт с местными жителями после украинского вторжения 6 августа.

Богачёв с начала августа ни разу не общался с местными жителями, также не контактировал с коллегами и с Алексеем Смирновым. На одной из встреч в сентябре он должен был рассказать населению об АЭС и о ситуациях в населённых пунктах, откуда жители Курской области вынуждены были эвакуироваться. Но так этого и не сделал.

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Юрий Лысенко
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