Приказ об увольнении главы Суджанского района Богачёва будет подписан сегодня

Приказ об отправке в отставку руководителя Суджанского района Курской области Александра Богачёва подпишут сегодня. Об этом на встрече с местными жителями сообщил губернатор региона Алексей Смирнов, кадры с мероприятия публикует SHOT . После этого по залу прокатились бурные аплодисменты.

Богачёв с начала августа ни разу не общался с местными жителями, также не контактировал с коллегами и с Алексеем Смирновым. На одной из встреч в сентябре он должен был рассказать населению об АЭС и о ситуациях в населённых пунктах, откуда жители Курской области вынуждены были эвакуироваться. Но так этого и не сделал.