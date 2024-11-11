В России хотят уволить десятую часть всех сотрудников государственных органов

В России планируют уменьшить штат территориальных госорганов на 10% с 1 июля 2025 года. Данная мера коснётся подразделений, где трудятся около 400 тысяч человек. Зарплату тех, кого сократят, направят в доход оставшихся сотрудников, пишет «Коммерсантъ».

В администрации вице-премьера и главы аппарата правительства Дмитрия Григоренко отметили, что число сокращаемых должностей может быть и выше. Эти меры обусловлены высоким уровнем цифровизации, которая снимает нагрузку с сотрудников.