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Регион
11 ноября, 05:54
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В России хотят уволить десятую часть всех сотрудников государственных органов

«Ъ»: В РФ хотят ради повышения эффективности на 10% сократить штат госорганов

В России планируют уменьшить штат территориальных госорганов на 10% с 1 июля 2025 года. Данная мера коснётся подразделений, где трудятся около 400 тысяч человек. Зарплату тех, кого сократят, направят в доход оставшихся сотрудников, пишет «Коммерсантъ».

В администрации вице-премьера и главы аппарата правительства Дмитрия Григоренко отметили, что число сокращаемых должностей может быть и выше. Эти меры обусловлены высоким уровнем цифровизации, которая снимает нагрузку с сотрудников.

Решение об оптимизации исполнительной власти установлено указом президента РФ Владимира Путина №922 от 29 октября 2024 года. После периода сокращений организациям запрещено снова раздувать штат. Главная цель — сделать госслужбу более оплачиваемой и эффективной.

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Life.ru

Николай Рюмин
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