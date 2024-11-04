Лукашенко предложил сократить добычу калийных удобрений для повышения цен

Белорусский лидер Александр Лукашенко предлагает обсудить с российскими коллегами возможное снижение добычи калийных удобрений из-за снижения их цены. Его слова приводит агентство БелТА.

«Может быть, нам с россиянами переговорить, посоветоваться и процентов на десять, может, одиннадцать, снизить добычу калийных удобрений», — сказал Лукашенко.

Президент огорчился низкими ценами на товар. На данный момент калийные удобрения продаются практически за бесценок.