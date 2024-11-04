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4 ноября, 12:37

Лукашенко предложил сократить добычу калийных удобрений для повышения цен

Александр Лукашенко. Обложка © Life.ru

Александр Лукашенко. Обложка © Life.ru

Белорусский лидер Александр Лукашенко предлагает обсудить с российскими коллегами возможное снижение добычи калийных удобрений из-за снижения их цены. Его слова приводит агентство БелТА.

«Может быть, нам с россиянами переговорить, посоветоваться и процентов на десять, может, одиннадцать, снизить добычу калийных удобрений», — сказал Лукашенко.

Президент огорчился низкими ценами на товар. На данный момент калийные удобрения продаются практически за бесценок.

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Николай Рюмин
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