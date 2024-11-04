Лукашенко предложил сократить добычу калийных удобрений для повышения цен
Александр Лукашенко. Обложка © Life.ru
Белорусский лидер Александр Лукашенко предлагает обсудить с российскими коллегами возможное снижение добычи калийных удобрений из-за снижения их цены. Его слова приводит агентство БелТА.
«Может быть, нам с россиянами переговорить, посоветоваться и процентов на десять, может, одиннадцать, снизить добычу калийных удобрений», — сказал Лукашенко.
Президент огорчился низкими ценами на товар. На данный момент калийные удобрения продаются практически за бесценок.
Недавно ЦИК Белоруссии закончил принимать заявки для регистрации инициативных групп в поддержку выдвижения кандидатов в президенты. Баллотироваться на пост главы республики собираются 9 человек.