Новости
СВО
Происшествия

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
4 ноября, 09:00

Гражданам России, Белоруссии и Китая запретят служить в армии Литвы

Литва намерена запретить приём в армию жителей с гражданством РФ

Жителей Литвы, которые обладают двойным российским, белорусским или китайским гражданством, не будут допускаться к военной службе. Данный законопроект подготовили Минобороны Литвы и комитет Сейма по нацбезопасности и обороне, пишет агентство BNS.

«Такие лица не должны приниматься на военную службу, а те, кто принял гражданство России, Белоруссии или Китая уже во время прохождения службы, должны быть уволены из армии», — приводятся в сообщении слова министра обороны Лауринаса Касчюнаса.

Минобороны Литвы рекомендовало жителям пить воду из унитаза в случае войны
Минобороны Литвы рекомендовало жителям пить воду из унитаза в случае войны

Ранее экс-кандидат в президенты Литвы Эдуардас Вайткус высказался насчёт конфликта с Россией. Политик заявил, что обществу необходимо достигнуть мира, но при этом не должно происходить войн с РФ. Он считает, что стране необходимо пойти по другому пути.

Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM / Bumble Dee

Мария Любицкая
  • Новости
  • Литва
  • Россия
  • Мировая политика
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar