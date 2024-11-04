Гражданам России, Белоруссии и Китая запретят служить в армии Литвы
Литва намерена запретить приём в армию жителей с гражданством РФ
Жителей Литвы, которые обладают двойным российским, белорусским или китайским гражданством, не будут допускаться к военной службе. Данный законопроект подготовили Минобороны Литвы и комитет Сейма по нацбезопасности и обороне, пишет агентство BNS.
«Такие лица не должны приниматься на военную службу, а те, кто принял гражданство России, Белоруссии или Китая уже во время прохождения службы, должны быть уволены из армии», — приводятся в сообщении слова министра обороны Лауринаса Касчюнаса.
Ранее экс-кандидат в президенты Литвы Эдуардас Вайткус высказался насчёт конфликта с Россией. Политик заявил, что обществу необходимо достигнуть мира, но при этом не должно происходить войн с РФ. Он считает, что стране необходимо пойти по другому пути.
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