Минобороны Литвы рекомендовало жителям пить воду из унитаза в случае войны
Литовское Минобороны разослало жителям буклеты с названием «Если кризис или война: как действовать?», в которых эксперты дали ряд советов гражданам в случае боевых действий или ЧС. К примеру, если хочется пить, то лучше всего отхлебнуть водицы из унитаза. Об этом пишет Sputnik Литва.
«Брошюры представляют из себя 20-страничный документ, в котором даются советы по действию в экстренных ситуациях. Литовцев просветили, в каком случае можно пить воду из унитаза», — сказано в тексте публикации.
Эксперты из Минобороны посоветовали литовцам пить воду из бачка унитаза, если та ещё не совсем протухла. Также рекомендуется запастись едой на три дня, приобрести фильтр или таблетки для очистки воды, чтобы живительную влагу можно было брать не только из унитаза, но и из водоёмов. Предприимчивые власти республики также призвали граждан сохранять спокойствие «в любой ситуации».
Руководство Литвы продолжает пугать своих жителей скорой войной, но по расписанию тратят огромные деньги на избавление «от символов российской пропаганды». К примеру, Вильнюс всадил 2 миллиона евро, чтобы убрать из города недостроенный Дом Москвы. Также власти литовской столицы понатыкали «зубов дракона» возле аэропорта, чтобы там не проехали танки, теперь идут разговоры об установке «железных ежей». Однако и другие «балтийские тигры» стараются не отставать. Так, Эстония, стремясь переплюнуть союзников, решила установить буи с лезвиями на границе с Россией. Учитывая такую находчивость, не исключено, что в скором времени и Латвия решит окружить себя рвом с лавой.
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