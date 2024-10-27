Минобороны Литвы рекомендовало жителям пить воду из унитаза в случае войны

Литовское Минобороны разослало жителям буклеты с названием «Если кризис или война: как действовать?», в которых эксперты дали ряд советов гражданам в случае боевых действий или ЧС. К примеру, если хочется пить, то лучше всего отхлебнуть водицы из унитаза. Об этом пишет Sputnik Литва.

«Брошюры представляют из себя 20-страничный документ, в котором даются советы по действию в экстренных ситуациях. Литовцев просветили, в каком случае можно пить воду из унитаза», — сказано в тексте публикации.