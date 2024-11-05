«Это безумие»: Маск предупредил власти США об угрозе банкротства
Маск: Власти США должны сократить расходы, чтобы избежать банкротства
Илон Маск. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Frederic Legrand - COMEO
Правительство США должно сократить государственные расходы, так как страна движется к банкротству. С таким призывом выступил американский предприниматель Илон Маск.
«Америка на пути к банкротству. Мы должны сократить государственные расходы, иначе мы просто обанкротимся», — указал предприниматель в интервью американскому телеведущему Джо Рогану.
Маск дополнил, что военный бюджет Соединённых Штатов составляет около одного триллиона долларов в год, а процентные платежи по госдолгу в настоящее время превышают бюджет Минобороны США. По словам бизнесмена, они продолжают ежемесячно расти.
Предприниматель отметил, что Правительство США «даже не знает, сколько государственных агентств существует». По его словам, их число достигает 450 ведомств только на федеральном уровне. Маск назвал «безумием» то, что в Штатах агентств почти в два раза больше, чем лет, которые существует государство.
А ранее Life.ru писал, что в январе госдолг США превысил отметку в 34 триллиона долларов, установив антирекорд. С этим сомнительным достижением Штаты в ироничном ключе поздравила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. В августе США предрекли феноменальный скачок госдолга. Он может вырасти до 54 триллионов долларов из-за политики пока ещё действующего американского лидера Джо Байдена. Тем временем Илон Маск пообещал сократить расходы бюджета Штатов на два триллиона долларов в случае победы кандидата в президенты США от республиканцев Дональда Трампа.