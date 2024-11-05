«Это безумие»: Маск предупредил власти США об угрозе банкротства

Правительство США должно сократить государственные расходы, так как страна движется к банкротству. С таким призывом выступил американский предприниматель Илон Маск.

«Америка на пути к банкротству. Мы должны сократить государственные расходы, иначе мы просто обанкротимся», — указал предприниматель в интервью американскому телеведущему Джо Рогану.

Маск дополнил, что военный бюджет Соединённых Штатов составляет около одного триллиона долларов в год, а процентные платежи по госдолгу в настоящее время превышают бюджет Минобороны США. По словам бизнесмена, они продолжают ежемесячно расти.