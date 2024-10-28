Маск пообещал покопаться в бюджете США при победе Трампа
Маск пообещал сократить расходы бюджета США на $2 трлн в случае победы Трампа
Бизнесмен Илон Маск озвучил идею о том, как можно снизить федеральные расходы США на сумму, превышающую два триллиона долларов, если Дональд Трамп станет президентом. Выступая на митинге в поддержку республиканца в «Мэдисон Сквер Гарден» в Нью-Йорке, миллиардер подчеркнул, что значительная часть налоговых поступлений как прямых, так и косвенных, тратится неэффективно, что приводит к ненужным расходам.
«Мы уберём правительство с вашей шеи и из вашего кармана», — заявил предприниматель, не уточнив, за какое время планируется сэкономить эти средства.
Ранее бизнесмен предсказал ужесточение цензуры в американских СМИ в случае победы Камалы Харрис. Маск уверен, что если «Америка потерпит неудачу», то местному бизнесу будет очень трудно, также как и всей «западной цивилизации».
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