Маск пообещал покопаться в бюджете США при победе Трампа

Бизнесмен Илон Маск озвучил идею о том, как можно снизить федеральные расходы США на сумму, превышающую два триллиона долларов, если Дональд Трамп станет президентом. Выступая на митинге в поддержку республиканца в «Мэдисон Сквер Гарден» в Нью-Йорке, миллиардер подчеркнул, что значительная часть налоговых поступлений как прямых, так и косвенных, тратится неэффективно, что приводит к ненужным расходам.